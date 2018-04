Roma - uomo travolto da auto : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Un pedone è stato investito da un’auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. E’ accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L’auto era condotta da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre il pedone, straniero, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L’uomo, che non aveva documenti dietro, si ...

Picchiato vicino a Roma - uomo gravissimo : 13.29 Picchiato e ridotto in fin di vita un uomo addetto alle consegne in una pasticceria a Mentana, vicino a Roma. Il 54enne è stato trovato a terra privo di sensi, davanti al bar-pasticceria: nella ricostruzione dei carabinieri di Monterotondo è stato aggredito dopo avere fatto la sua consegna al locale e poi lasciato a terra. E' in prognosi riservata, con diverse fratture e ferite al volto e alla testa. Sarebbe in pericolo di vita.

Roma - l’asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Roma - tunisino minaccia attentati : allerta terrorismo/ Ultime notizie : caccia all'uomo - è pronto a colpire : Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo. Le Ultime notizie: caccia all'uomo, è pronto a colpire. Possibili obiettivi: metropolitana, bar, centri commerciali e siti turistici(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Caccia all'uomo a Roma - si cerca un tunisino che minaccia attentati : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...

[Il ritratto] Romani - l'uomo di ferro del Cavaliere rifiutato dai grillini per colpa di una bolletta telefonica : Si sa che anche in politica, o soprattutto in politica, le parole le porta via il vento. Dagospia aveva raccontato che nella notte del 4 marzo Berlusconi si era così infuriato con il suo fedelissimo ...