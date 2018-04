Roma | Under convocato per il Barcellona | non c’è Perotti

Champions League Roma - i convocati per il Barcellona : Under presente : Roma - Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco , dopo la rifinitura svolta a Trigoria, ha scelto i giocatori che saranno a disposizione per Roma-Barcellona , ritorno dei quarti di Champions League.

Roma : Di Francesco deve rinunciare a Perotti e Under. Contro la Fiorentina non si può sbagliare : Roma – prosegue la lotta per assicurarsi un posto nella prossima Champions League Roma – Archiviate le fatiche europee, la Roma si accinge a rituffarsi in campionato. Questo pomeriggio, alle ore 18.00, i giallorossi ospiteranno la Fiorentina di Stefano Pioli allo stadio Olimpico della Capitale. Per i ragazzi di Di Francesco una chiamata importante per assicurarsi un posto nella prossima edizione di Champions League. Quando ormai ...

Roma - Di Francesco : "Botta per Perotti - out come Ünder. Nainggolan? Ci spero" : 'Non diamo niente per scontato e non lasciamo nulla al caso. Dobbiamo essere combattivi'. Eusebio Di Francesco non ci sta a dare la Roma sicuramente eliminata dalla Champions , 'Anche se sappiamo che ...

Roma - Di Francesco : 'Ci vuole più cinismo sotto porta. Perotti e Under sono out' : 'In sede di mercato le valutazioni vanno fatte a 360 gradi. I dati sono inconfitabili, dobbiamo migliorare il rapporto occasioni-gol fatti. Ci sono ancora tante partite importanti, a partire dal ...

Roma - il punto sugli infortunati : Nainggolan ancora a parte - Ünder può tornare per il derby : Dopo il pesante 4-1 incassato dal Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma torna a lavorare in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, passaggio ...

Roma - pioggia di critiche su De Rossi. Nainggolan e Under a rischio per la Fiorentina : Non è potuto essere a Barcellona per via di un attacco influenzale, ma all'Olimpico ci sarà. Il presidente Jim Pallotta domani mattina presto atterrerà nella Capitale per la prima volta nel 2018, ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan - ipotesi Pellegrini : I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo , ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari ...

Roma - l’incredibile retroscena di Under : “ho rifiutato il Manchester City” : Prima stagione positiva con la maglia della Roma per Cengiz Under, il calciatore in un’intervista al mensile turco Spor Arena Plus ha svelato un retroscena: “Ho ricevuto un’offerta dal Manchester City, ma non ero d’accordo ad accettare, c’era il progetto della Roma e l’atteggiamento del club e dell’allenatore è stato importante per me. Poi, con la vendita di Salah, la squadra è diventata più adatta alle mie caratteristiche. E Monchi ...

Champions : Barcellona Roma - Nainggolan convocato ma Under è out : "Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo ...

Under : 'Ho preferito la Roma al City. Sento la fiducia dell'ambiente' : Rispetto Ronaldo, ma Messi è il migliore al mondo. Poi, mi piace molto David Silva. La mia top 11 è composta da Alisson, Dani Alves, Ramos, Thiago Silva e Marcelo, poi Modric, Silva, De Bruyne, Salah,...

Roma - Ünder : "Ho detto no al City per la Roma. Dzeko mi dice come muovermi" : La sua assenza a Barcellona per la Roma sarà una tegola pesante, perché negli ultimi due mesi Cengiz Ünder è quello che ha segnato di più: sei gol tra campionato e Champions, uno in più di Dzeko. Al ...

Roma - salgono a 25 gli infortuni muscolari. Under e Nainggolan in dubbio per il Barca : Forse è colpa degli impegni in nazionale, come ha detto Di Francesco dopo il pareggio con il Bologna, oppure si tratta di semplice sfortuna, fatto sta che la Roma al Camp Nou potrebbe perdere due ...

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...