Roma | torna il maltempo con raffiche di vento | albero crolla sulla via del Mare e ferisce

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Nainggolan torna dal primo minuto - Perotti ed El Shaarawy con Dzeko : Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal ...

Arte - dj e tv : a Roma torna Outdoor : ... Erica.Me del collettivo femminile Romano 'She made'e Francesca Lombardo, reduce dai più grandi festival di tutto il mondo come il Tomorrowland e The Burning Man. Il 25 aprile si esibirà dj ...

Roma - il punto sugli infortunati : Nainggolan ancora a parte - Ünder può tornare per il derby : Dopo il pesante 4-1 incassato dal Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma torna a lavorare in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, passaggio ...

Giallo in un convento a RomaSeminarista 29enne trovato morto La versione dei confratelli non torna : Seminarista americano di 29 anni trovato morto nel Collegio Internazionale Legionari di Cristo a Roma. Cadavere in avanzato stato di decomposizione. La versione dei confratelli non torna Segui su affaritaliani.it

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set Romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...

Gli ACTUAL tornano con Serie Romanista in attesa del match Barcellona-Roma : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:11:30+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la Serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti. Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una […]

Il 5 aprile torna il Salotto Romano : L'OTTOCENTOCLUB, che dal 2004 ad oggi ha eseguito molti concerti in Italia , a Roma nel Pantheon, nelle Basiliche di S.Croce e di S.Paolo, nel Centro Russo di Scienza e Cultura, in chiese, teatri e ...

Roma - per gli abiti usati tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

Roma - alla Balduina torna la paura - si apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

Consip - la retRomarcia del Riesame il capitano Scafarto torna in servizio : «Il capitano dei carabinieri Gianpaolo Scafarto deve tornare in servizio». Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma che ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio...

Giro d’Italia 2018 - il percorso ai raggi X : tutte le 21 tappe e le date. Salite infernali - torna lo Zoncolan - 2 cronometro e arrivo a Roma : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa incomincerà il proprio viaggio in Israele, per la prima volta una grande corsa a tappa scatterà fuori dall’Europa. Si entra nella storia, ancora una volta l’evento organizzato da RCS Sport si preannuncia spettacolare e avvincente con tanti campioni al via e un percorso molto affascinante e impegnativo. Le prime tre tappe all’estero non ...

Roma - Conte può tornare alla carica per Dzeko : Edin Dzeko-Chelsea , potrebbe non essere finita: come riferito da Il Corriere dello Sport infatti Antonio Conte , in caso di conferma sulla panchina dei Blues , spingerà per avere l'attaccante della Roma .

Bologna - ritorna Da Costa : ci sarà lui contro la Roma? : Il portiere brasiliano è tornato, un po' a sorpresa, in gruppo oggi: potrebbe giocare contro i giallorossi