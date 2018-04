Roma | si aprono voragini sulla Salaria | 50 auto con le ruote squarciate

Maltempo Roma - si aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - si aprono 90 voragini ogni anno e 250mila persone sono a rischio alluvione ‘Sistemare sottosuolo? Serve un miliardo’ : Ci vorrebbero 100 milioni di euro l’anno (circa 1 miliardo in dieci anni) per mettere in sicurezza la Capitale d’Italia dal rischio idrogeologico. Tutto ciò, per garantire l’incolumità dei circa 500mila Romani che vivono sia in aree a rischio alluvione – a causa delle sempre più frequenti piene del Tevere – sia nei quartieri del quadrante sud-est dove si registrano la maggior parte delle 90 voragini che si aprono ogni anno nelle ...

Roma - Balduina e Portuense chiuse Si aprono ancora voragini : voragini nel sottosuolo. Di varie forme e dimensioni. In procinto di inghiottire veicoli, oppure latenti in attesa che la situazione peggiori all'improvviso. O ancora accumunate dal rischio di un ...

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...

Romagna. Riaprono i parchi. Il 17 marzo - l' Italia in miniatura; il 24 Oltremare e Acquario di Cattolica. : Gli appassionati di scienza e natura possono sperimentare le leggi della fisica dal vivo al Luna Park della scienza , o incontrare i pappagalli del Pappamondo . Con un piccolo supplemento si accede, ...

Arctic Monkeys aprono il Roma Summer Fest all'Auditorium : Il Roma Summer Fest, il nuovo Festival dell'Auditorium Parco della Musica, si aprirà con uno show esclusivo degli Arctic Monkeys, la band che ha rivoluzionato il rock del nuovo millennio. Il 26 maggio,...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Riaprono gradualmente parchi - ville storiche e cimiteri capitolini” : Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la cessata allerta per neve e ghiaccio, è stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura dei cimiteri capitolini, così da consentire le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato anche l’ordinanza per la riapertura di Villa Borghese (Giardino del Lago), ...

Maltempo Roma : domani riaprono gli scavi di Ostia Antica : Gli scavi archeologici di Ostia Antica, chiusi oggi in conseguenza all’abbondante nevicata che ha colpito anche il litorale Romano, riaprono domani mattina alle 10: lo spiega lo stesso parco. “Oggi i tecnici del parco archeologico hanno sparso sale sulle zone di ghiaccio residuo lungo i percorsi turistici degli 84 ettari di Ostia Antica“. L'articolo Maltempo Roma: domani riaprono gli scavi di Ostia Antica sembra essere il primo ...

Neve : a Roma domani riaprono le scuole - ancora chiuse a Napoli : Roma, 27 feb. , askanews, domani a Roma riaprono le scuole dopo due giorni di chiusura, ieri e oggi, per la Neve che ha interessato la Capitale. Gli istituti , di ogni ordine e grado, compresi i nidi, ...