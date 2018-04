Roma | rubavano alla Maratona | arrestati 8 ' sprinter' del borseggio

Roma - rubavano auto di lusso utilizzando un vecchio Nokia. Presi due ladri : La coppia era riuscita a trasformare il vecchio cellulare in un decoder dei codici di accensione di auto di lusso

Rubavano auto di lusso usando un vecchio telefonino : 2 arresti a Roma : Rubavano auto di lusso usando un vecchio telefonino : 2 arresti a Roma I carabinieri hanno sorpreso i due malviventi mentre armeggiavano su una berlina. Esperti nel manomettere le centraline e nella decodificazione dei codici di accensione delle macchine, per i loro furti utilizzavano un vecchio cellulare modificato. ...

Roma : rubavano bagagli da bus in sosta - arrestati due romeni : Roma: due romeni rubavano bagagli da bus in sosta: arrestati Roma – rubavano i trolley dalle stive di ignari turisti. A questo scopo si posizionavano... L'articolo Roma: rubavano bagagli da bus in sosta, arrestati due romeni su Roma Daily News.