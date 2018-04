Roma | ritrova la borsa di Lady Dzeko | il bomber della Roma le regala la sua maglia

Roma-Fiorentina - Di Francesco : 'Sono arrabbiato - dobbiamo ritrovare mentalità e cattiveria' : L'allenatore giallorosso ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la ...

Roma - ritrovata la cagnolina di Perotti : Roma - Arrivano buone notizie da casa Perotti , è stata infatti ritrovata Juana , la bouledogue francese smarrita a Casal Palocco lo scorso 2 aprile e che aveva tenuto col fiato sospeso tutta la ...

Inter - Spalletti ritrova Brozovic - Perisic e Icardi : ora insidia la Roma : In un mese l'Inter è rinata fino a insediare addirittura il terzo posto della Roma. Con il derby da recuperare, in campo tra tre giorni, i nerazzurri vedono il sorpasso sui giallorossi. Per la ...

Roma : indagini in corso per ritrovamento ordigno artigianale : Roma – trovato ordigno esplosivo in via Laurentina Roma – indagini in corso dopo in via Laurentina. Intorno alle 9.23 è stato ritrovato un ordigno... L'articolo Roma: indagini in corso per ritrovamento ordigno artigianale proviene da Roma Daily News.

Ritrovata 14enne scomparsa a Roma : ANSA, - Roma, 21 MAR - E' stata Ritrovata dalla polizia la ragazza di 14 anni scomparsa da ieri nella Capitale. Secondo quanto si è appreso, la ragazza sta bene e quando è stata individuata vicino all'...

Roma - Di Francesco ritrova il sostegno dei senatori. Ora manca solo Schick : Eusebio Di Francesco, 48 anni, allenatore della Roma. Ansa La sintesi la fa Diego Perotti, al Clarìn: "Di Francesco è un allenatore importante, uno di quelli che mi ha cambiato la carriera". A uno ...

Roma : Autopsia per il cadavere ritrovato al Verano : Roma – Iniziano ad arrivare le prime notizie circa il cadavere rinvenuto questa mattina all’interno del cimitero. E’ stata disposta l’Autopsia sul corpo del giovane... L'articolo Roma: Autopsia per il cadavere ritrovato al Verano proviene da Roma Daily News.

Movimento 5 Stelle - i neo eletti si ritrovano nell'extra lusso del 'Parco dei Principi' di Roma : è finita l'era low-cost : Il tutto ancora con lo streaming, per quanto a singhiozzo. Oggi, 5 anni dopo, i 334 tra deputati e senatori pentastellati si ritrovano per il loro primo appuntamento di 'conoscenza e formazione' in ...

“Abbiamo scavato ed è saltata fuori”. Metro C - una scoperta storica : gli archeologi fanno festa a Roma. Quando si sono ritrovati davanti a quella meraviglia - sono rimasti a bocca aperta e subito le foto hanno fatto il giro del web : La Metropolitana di Roma crea tanti disagi ai cittadini, ma ogni volta regala sorprese archeologiche straordinarie. Uno spettacolo, uno splendore di mosaici bianchi e a figure nere, geometrie, alberi, un satiro e un amorino che lottano o danzano sotto un tralcio d’uva, un uccello su un ramo e perfino un’antica fontana. Dalla terra dove si sta scavando la fermata della Metropolitana di Amba Aradam, sotto viale Ipponio, spuntano ...

Roma - cadavere di un uomo ritrovato in spiaggia a Palidoro : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia di Palidoro, a nord di Fiumicino. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato portato dalle correnti fino alla riva. Si tratterebbe ...

Roma - i sette giorni di Di Francesco : dalle facce scure ai sorrisi. Il gruppo si è ritrovato : C'é aria positiva a Trigoria dovuta al risultato, per certi versi inaspettato, che i giallorossi hanno conseguito in un campo complicato come il San Paolo. Il presidente Jim Pallotta, che dovrebbe ...

Scarabeo Gcf Roma - il regista Zoppellari : 'Contro Tuscania per ritrovare la bussola' : Tuscania alle ore 20.30 di sabato 3 marzo 2018 presso il Palazzetto dello Sport di Roma. Il momento dei rossoblù di Spanakis è delicato perché la squadra è chiamata a dare una pronta risposta dopo ...

Neve e gelo - Roma si ritrova nel caos : Scuole chiuse in tutta la Capitale, Napoli “sorpresa” dalla Neve. Fortemente rallentata la circolazione dei treni, disagi a Capodichino. gelo anche in Piemonte e Lombardia

Roma - Di Francesco : 'Schick può giocare titolare - Nainggolan deve ritrovarsi' : Ora è un mondo diverso, con generazioni diverse che hanno meno abitudini ad andare a cena insieme, ma magari a giocare alla PlayStation insieme'. SUL MODULO - '4-3-3 possibile anche senza De Rossi? ...