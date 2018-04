Roma - ragazza finisce sotto il bus col motorino : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Incidente stamattina intorno alle 9.40 tra un autobus e un motorino in piazza Santa Maria della Pietà, a Roma. Una ragazza di 25 anni, che era a bordo di uno scarabeo, è rimasta incastrata sotto il mezzo. Soccorsa dai vigili del fuoco, la giovane è stata liberata e consegnata ai medici del 118 che l’hanno trasportata all’Ospedale San Filippo, in codice giallo. Il bus coinvolto nell’incidente è ...

Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro di Roma : Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...

Ragazza Romana uccisa a Nottingham - il grido d'aiuto in un video : "Aiutatemi - ho paura di morire» : «Aiutatemi, ho paura di morire». Mariam Moustafa, la diciottenne romana morta a Nottingham, aveva affidato a Youtube il suo ultimo grido di disperazione. Ma il suo cruccio non erano le...

Gb - ragazza uccisa a Nottingham : pista razzista - pm Roma chiede atti - : Lunedì vertice in Procura nella Capitale per fare il punto sulle indagini per l'omicidio della 18enne Romana di origini egiziane morta dopo un'aggressione in Gran Bretagna . L'ambasciata segue la ...

Inghilterra - è morta la ragazza Romana picchiata da bulle : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sulla morte di Mariam Moustafa, una ragazza italo-egiziana deceduta mercoledì pomeriggio dopo 12 giorni di coma. Questa povera ragazza, di soli 18 anni, è nata a Roma ed ha vissuto ad Ostia fino ai 14 anni di età, quando si è trasferita insieme alla sua famiglia a Nottingham, in Inghilterra. Il 20 febbraio scorso è stata aggredita in strada all'esterno del Victoria Centre, in Parliament ...

Ragazza Romana pestata a morte da una baby gang a Nottingham. I genitori : "I medici l'hanno dimessa dopo poche ore" : Mariam Moustafa, aveva solo 17 anni. Si era trasferita da ostia a Nottingham, in Inghilterra, per studiare Ingegneria. E lì, il 10 febbraio scorso ha trovato la morte, aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, da una baby gang.Ha cercato di fuggire alla furia del gruppo, che l'aveva trascinata per terra per oltre venti metri, salendo a bordo di un autobus. Il branco, composto da una decina ...

