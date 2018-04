Roma | nascondevano eroina nei barattoli di crema al cioccolato | quattro pusher arrestati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nelle immagini della polizia i pacchetti dioccultati dentro aidialin un appartamento al Casilino a. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite tra donne e aver vistocoinquiline, originarie del Gambia, discutere animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’internoin vetro pieni didi nocciole; a terra diverse banconote sparse, per un totale di 390 euro. I poliziotti insospettiti hanno svuotato i contenitori trovando 6 involucri in cellophane pieni di, per un totale di 700 grammi, ed una busta con 4 dosi di marijuana. C.F., 29 anni, J.B., 25 anni, S.P., 24 anni e Y.H., 22 anni, sono state arrestate per detenzione e spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti. L'articoloneidial: ...