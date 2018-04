Roma | Nainggolan | ' Preferisco vincere qui che altrove | prima o poi ci riusciremo'

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Nainggolan torna dal primo minuto - Perotti ed El Shaarawy con Dzeko : Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal ...

Roma-Fiorentina - Di Francesco riparte con Nainggolan : Voltare pagina. Di Francesco vuole vedere una reazione dopo il severo ko di Barcellona e il campionato offre subito una gara di rilievo come Roma-Fiorentina, con in palio punti preziosi per la corsa ...

Roma - Di Francesco : "Botta per Perotti - out come Ünder. Nainggolan? Ci spero" : 'Non diamo niente per scontato e non lasciamo nulla al caso. Dobbiamo essere combattivi'. Eusebio Di Francesco non ci sta a dare la Roma sicuramente eliminata dalla Champions , 'Anche se sappiamo che ...

Roma - il punto sugli infortunati : Nainggolan ancora a parte - Ünder può tornare per il derby : Dopo il pesante 4-1 incassato dal Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma torna a lavorare in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, passaggio ...

Roma - pioggia di critiche su De Rossi. Nainggolan e Under a rischio per la Fiorentina : Non è potuto essere a Barcellona per via di un attacco influenzale, ma all'Olimpico ci sarà. Il presidente Jim Pallotta domani mattina presto atterrerà nella Capitale per la prima volta nel 2018, ...

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali - out Nainggolan. Roma col tridente d’attacco : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico. La Roma è tornata tra le otto grandi ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan - ipotesi Pellegrini : I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo , ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari ...