Roma | Galleria Giovanni XXIII riaperta dopo rimozione albero

Roma : galleria Giovanni XXIII chiusa per maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...

Roma - la mitica Lancia Epsilon del 1912 in mostra alla Galleria Sordi : 'Il ritorno del futuro', con questo titolo il Salone di Ginevra - il salotto buono del mondo automobilistico che si è aperto ieri - ha voluto rendere omaggio ad alcuni modelli del...

Galleria Sordi Roma - Antonello Colonna al Temporary Restaurant : Roma, 8 mar. , askanews, Sarà affidato ad Antonello Colonna il Temporary Restaurant della Galleria Alberto Sordi di Roma. Il progetto della nuova ristorazione, secondo quanto riporta il sito www.

Presentazione a Roma - presso Autostar della Volvo XC 40 [+GALLERIA] : Le immagini ufficiali, le cartelle stampa e tutto ciò di cui ero in possesso non valgono il contatto diretto con una autovettura. La Volvo XC 40 è assai meglio dal vivo, rispetto alle immagini pubblicate e curate dai fotografi professionisti. Un’auto perfetta non esiste, lo diciamo spesso. La Volvo XC-40, nella sua personalissima linea e colorazioni, ci si avvicina molto. Aldilà dei gusti estetici, ciò che mi ha colpito di questa ...

Roma : Galleria Russo presenta primo concept hotel Capitale (2) : (AdnKronos) - Il percorso espositivo si protrae poi nei corridoi, con la visione parigina di Tommaso Ottieri, nelle due versioni di giorno e di notte, e l’installazione Interno domestico di Veronica Montanino. I soffitti dei corridoi del primo e secondo piano sono adornati dalle carte geografiche di

Roma - chiusa galleria Giovanni XXIII : traffico in tilt : traffico in tilt per la chiusura della galleria Giovanni XXIII tra via della Pineta Sacchetti e viale Antonino di San Giuliano , a Roma, a causa di un incidente in direzione del Foro Italico. Resta ...