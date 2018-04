Roma | Finisce con lo scooter sotto un autobus

Incidente stradale/ Roma - scontro motorino-bus : ragazza finisce sotto il mezzo Atac - ferita (9 aprile 2018) : Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Roma - ragazza finisce sotto il bus col motorino : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Incidente stamattina intorno alle 9.40 tra un autobus e un motorino in piazza Santa Maria della Pietà, a Roma. Una ragazza di 25 anni, che era a bordo di uno scarabeo, è rimasta incastrata sotto il mezzo. Soccorsa dai vigili del fuoco, la giovane è stata liberata e consegnata ai medici del 118 che l’hanno trasportata all’Ospedale San Filippo, in codice giallo. Il bus coinvolto nell’incidente è ...

Veronica Raimo e il nuovo Romanzo : 'Spesso la storia di una coppia finisce per diventare l'aderenza a dei ruoli' : Leggi anche Catherine Lacey scrive di un esperimento sull'amore: 'Ma nulla in… di Noemi Milani - 16.02.2018 Ha un forte legame con Berlino: come giudicherebbe il mondo letterario italiano se ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : finisce 4-1 per il Barcellona. I giallorossi piegati da due autoreti : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. I giallorossi infatti mostrano personalità, si vedono negare un rigore su Dzeko e poi in maniera atroce subiscono due autoreti a ...

Icardi - due errori incredibili : Milan-Inter finisce 0-0|Le foto Champions : Barça-Roma 0-0 : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma

Bologna-Roma Finisce pari : azioni - tabellino e voti del match : Bologna: Santurro 6, Torosidis 6 (78' Mbaye ng), De Maio 6, Helander 5.5, Masina 6, Poli 6.5, Pulgar 7, Donsah 6.5, Verdi 6.5 (9'' Krejci ng), Palacio 6, Di Francesco 6 (71' Orsolini 6). Allenatore: Donadoni. Roma (4-3-3): Alisson 6, Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 5.5, Kolarov 6.5, Nainggolan ng (17' Gerson 5.5), De Rossi 6, Strootman 6 (75' Defrel ng), Perotti 6.5, Schick 5.5, El Shaarawy 5 (61' Dzeko 7). Allenatore: Di Francesco....Continua a ...

La Roma non sfonda a Bologna : finisce 1-1 al Dall'Ara : La Roma di Eusebio Di Francesco non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del Bologna di Roberto Donadoni. La partita è stata equilibrata dall'inizio alla fine con i giallorossi che sono riusciti a pareggiare ad un quarto d'ora dalla fine con Dzeko, subentrato dalla panchina ad El Shaarawy. Il gol di Pulgar aveva illuso i rossoblù che però ottengono un ottimo punto che li fa salire a quota 35 punti. La Roma consolida il terzo posto ma rischia ...

ContRomano sulla A 26 - auto finisce contro un camion : CRONACA - Un uomo di sessant'anni abitante nella provincia di Torino ha imboccato l'autostrada A 26 in contromano nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo aver percorso un tratto di strada, è finito ...

Champions - la Roma si sveglia e vola ai quarti : contro lo Shakhtar finisce 1-0 : La Roma ribalta la sconfitta dell'andata negli ottavi di Champions contro lo Shaktar battendo gli ucraini 1-0. In rete Dzeko al 52'

Si apre voragine a Roma - auto in sosta finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. In particolare una macchina è in parte ...