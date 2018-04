Roma | Faceva marche da bollo in casa | arrestato 49enne

Roma : Faceva prostituire la moglie - arrestato un 36enne : Accompagnava la moglie sul luogo di ‘lavoro’ ed incassava personalmente i soldi Roma – Un 36enne, originario della provincia di Chieti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano. L’uomo era da tempo da tempo residente a Civitella San Paolo (Rm). L’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in danno della moglie 44enne. I militari, nel corso delle indagini, hanno documentato ...

Roma - l’asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...

Reggio Calabria : i Carabinieri catturano il latitante dato per morto - faceva l'imprenditore in Romania

Dato per morto dai familiari ma imprenditore condannato per bancarotta faceva affari in Romania : Lo cercavano dal 2011 quando la procura di Modena aveva emesso un provvedimento di arresto perché doveva scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di carcere. È la pena che gli era stata inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. I familiari dell’imprenditore di Rosarno Pasqualino Ariganello lo avevano Dato per morto. O almeno così avevano detto ai carabinieri che lo dovevano arrestare su ...

Valanga a Campo Felice - morti due sciatori Romani : facevano un fuoripista : Due sciatori sono morti stamattina, travolti da una Valanga a Campo Felice, ormai senza vita. Da quanto appreso dal Soccorso Alpino, i due sarebbero stati spinti dalla violenza della slavina contro...