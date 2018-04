Roma | Di Francesco Voglio una squadra cattiva contro il Barcellona | ci

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona abbiamo un dovere : credere nel miracolo' : 'Ogni volta c'è una responsabilità, dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia. Dobbiamo dare una grande risposta al 4 a 1 e mi aspetto una risposta anche da parte della gente, dovremo essere ...

Roma-Barcellona - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Un'impresa difficilissima, quella di ribaltare il risultato dell'andata. Ma la Roma ha novanta minuti per provare a sovvertire ogni pronostico contro il Barcellona, dopo il 4-1 del Camp Nou. E ...

Roma Summer Fest 2018 : all’Auditorium Sting - Patti Smith - Johnny Depp - Francesco De Gregori : Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori e molti altri nomi della musica italiana e internazionale The post Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori appeared first on PinkRoma.

Di Francesco duro : 'Alla rosa della Roma manca qualità' : ... 'La palla è come la donna ' Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A oggi 8 aprile 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Napoli-Chievo streaming ...

Roma-Fiorentina - Di Francesco : 'Sono arrabbiato - dobbiamo ritrovare mentalità e cattiveria' : L'allenatore giallorosso ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la ...

Roma - solo 70 anni fa peggio in casa. Di Francesco : "Ma meritiamo di più" : Un punto nelle ultime due giornate: e in mezzo la sconfitta che praticamente chiude anche il cammino europeo. Non è un grande momento per la Roma di Di Francesco, soprattutto per quel che riguarda i ...

Di Francesco : 'Errori arbitrali? Testa al Barcellona - tra Roma e Juve...' : L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato a Mediaset Premium Sport dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato con la Fiorentina: 'Episodi arbitrali che potevano cambiare la gara? Non mi interessa dire nulla su questo, oggi niente è girato bene. Abbiamo ...

Roma : Di Francesco ha deluso - a fine stagione lascerà la panchina. Ancelotti in pole : Pallotta non è soddisfatto dell’andamento della stagione della Roma: in campionato non ha mai lottato per lo scudetto e rischia la qualificazione alla Champions, in Coppa Italia è stata eliminata in malo modo, il Barcellona ha surclassato la squadra di capita De Rossi. Una delusione dietro l’altra che sta portando il vertice americano del club a pensare ad una sostituzione in panchina dando il benservito a Di Francesco. In pole ...

Roma : Di Francesco deve rinunciare a Perotti e Under. Contro la Fiorentina non si può sbagliare : Roma – prosegue la lotta per assicurarsi un posto nella prossima Champions League Roma – Archiviate le fatiche europee, la Roma si accinge a rituffarsi in campionato. Questo pomeriggio, alle ore 18.00, i giallorossi ospiteranno la Fiorentina di Stefano Pioli allo stadio Olimpico della Capitale. Per i ragazzi di Di Francesco una chiamata importante per assicurarsi un posto nella prossima edizione di Champions League. Quando ormai ...

Roma-Fiorentina - Di Francesco riparte con Nainggolan : Voltare pagina. Di Francesco vuole vedere una reazione dopo il severo ko di Barcellona e il campionato offre subito una gara di rilievo come Roma-Fiorentina, con in palio punti preziosi per la corsa ...

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo crescere ancora. Defrel gioca - Perotti out" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Under non convocato. Per Nainggolan decisivo il provino"

Roma - Di Francesco : "Botta per Perotti - out come Ünder. Nainggolan? Ci spero" : 'Non diamo niente per scontato e non lasciamo nulla al caso. Dobbiamo essere combattivi'. Eusebio Di Francesco non ci sta a dare la Roma sicuramente eliminata dalla Champions , 'Anche se sappiamo che ...

Roma - Di Francesco : 'Ci vuole più cinismo sotto porta. Perotti e Under sono out' : 'In sede di mercato le valutazioni vanno fatte a 360 gradi. I dati sono inconfitabili, dobbiamo migliorare il rapporto occasioni-gol fatti. Ci sono ancora tante partite importanti, a partire dal ...

Roma - Di Francesco : 'Il rigore di Dzeko? A loro non servono aiuti' : È un Eusebio Di Francesco polemico quello che, intervistato da Premium Sport, commenta la sconfitta della sua Roma a Barcellona. 'Abbiamo fatto una grande gara sotto il profilo della voglia - ...