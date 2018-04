romadailynews

Roma: detenzione e spaccio droga. Arrestate 4 donne del Gambia: Gli agenti del…

(Di lunedì 9 aprile 2018)– eroina e marijuana all’interno di barattoli crema di nocciole– Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti si sono trovati difronte una bislacca scena. Intervenuti a seguito di una segnalazione in via dei Barrali, hanno trovato 4originarie delnel bel mezzo di una accesa discussione. Motivo della contesa una busta di plastica, contenente barattoli in vetro pieni di crema di nocciole. A terra diverse banconote sparse, per un totale di 390 euro. Insospettiti da questa situazione, i poliziotti hanno svuotato i contenitori trovando 6 involucri in cellophane pieni di eroina. Per un totale di 700 grammi. Ed una busta con 4 dosi di marijuana. Le, di età compresa tra i 22 e i 29 anni, sono stateper, in concorso, di sostanze stupefacenti. L'articolo4 ...