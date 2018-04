Roma | De Rossi via a fine stagione | futuro alla Ibra?

Roma-Barcellona - ritorno quarti Champions League : i giallorossi a caccia di un’impresa storica all’Olimpico : Domani sera servirà un’impresa storica alla Roma per ribaltare il risultato con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I giallorossi sono stati infatti sconfitti con il pesante passivo di 4-1 nella gara di andata al Camp Nou e dovranno giocare la partita della vita allo Stadio Olimpico per sognare l’accesso in semifinale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Roma-Barcellona. Partiamo da un dato ...

Roma : possibili biglietti extra per GP di Formula E sabato prossimo : Formula E: ulteriori novità entro mercoledì Roma – Di seguito quanto apparso sulla pagina Facebook dedicata alla Formula E. Ulteriori notizie in merito alla messa in vendita di ulteriori notizie saranno diramate “entro mercoledì”. “Considerando le numerose richieste per partecipare all’evento, stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione ulteriori biglietti per l’E-Prix di Roma che si svolgerà ...

Serie A - prossimo turno : programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma : lotta Scudetto e Champions : Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Roma-Barcellona - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. I giallorossi si affidano a Dzeko per la rimonta : Domani sera alle ore 20.45 la Roma cercherà una tanto clamorosa quanto storica rimonta contro il Barcellona nella sfida di ritorno dei quarti di finale ci Champions League: all’Olimpico della città capitolina si ripartirà dal 4-1 per i blaugrana maturato sei giorni prima al Camp Nou della città catalana. Di Francesco non vuole rinunciare al suo credo e schiererà la Roma con il solito 4-3-3: Alisson andrà in porta, mentre Florenzi e Kolarov ...

Roma-Fiorentina 0-2 - giallorossi a caduta libera : Champions a rischio. L’Atalanta inguaia la SPAL : s’infiamma la lotta salvezza : Roma-Fiorentina 0-2- Crolla la Roma. Un tracollo totale dopo la disfatta del Camp Nou contro il Barcellona. giallorossi abulici e irriconoscibili, merito di una Fiorentina formato Europa, protagonista di 6 vittorie consecutive. Suona l’allarme per Di Francesco. Terzo posto a rischio. Inter e Lazio potrebbero approfittare del passo falso capitolino e inguaiare la posizione dei […] L'articolo Roma-Fiorentina 0-2, giallorossi a caduta ...

Serie A Roma-Fiorentina : giallorossi favoriti : TORINO - Rispetto alle dirette concorrenti ha più chance di conquistare un posto nella prossima Champions, ma è anche quella che ha il turno più difficile, almeno sulla carta. La Roma affronta la ...

Roma - pioggia di critiche su De Rossi. Nainggolan e Under a rischio per la Fiorentina : Non è potuto essere a Barcellona per via di un attacco influenzale, ma all'Olimpico ci sarà. Il presidente Jim Pallotta domani mattina presto atterrerà nella Capitale per la prima volta nel 2018, ...

Champions League - Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona : De Rossi e Manolas segnano nella propria porta : Champions League, Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona: De Rossi e Manolas segnano nella propria porta Le autoreti di De Rossi e Manolas spianano la strada ai blaugrana, che arrotondano il risultato con Piqué e Suarez Continua a leggere