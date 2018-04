Roma-Barcellona | orario d’inizio e come vederla in tv Diretta gratis e in chiaro su

oasport

(Di lunedì 9 aprile 2018) Martedì 10 aprile laaffronterà all’Olimpico ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi devono provare a ribaltare il 4-1 dell’andata. Un’impresa quasi impossibile, quotata addirittura a 60 dai book-makers. All’andata i giallorossi non hanno sfigurato, reggendo bene il campo, soprattutto nel primo tempo. Nei momenti chiave, tuttavia, è emerso il maggiore tasso tecnico dei catalani. In ogni caso, gli uomini di Di Francesco non avranno davvero nulla da perdere. L’Olimpico dovrà in tutti i modi spronare la squadra per tentare di raggiungere un risultato che la proietterebbe subito nella leggenda del calcio. Sarà necessario partire a spron battuto e, possibilmente, segnare subito un gol per mettere pressione ai fenomeni del. Certo, non ci si potrà neppure scoprire più di tanto per non lasciare praterie a ...