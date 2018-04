Roma | albero su auto | ferita una donna

Roma : Galleria Giovanni XXIII riaperta dopo rimozione albero : Roma – Galleria Giovanni XXIII riaperta Roma – Luceverde ha comunicato la riapertura della Galleria Giovanni XXIII. Il tunnel era stato chiuso all’altezza di via del Foro Italico, in direzione via Salaria. La decisione era stata disposta dai Vigili del Fuoco, per consentire la potatura di un grosso albero. Posizionato all’uscita della Galleria sulla corsia di sorpasso. L'articolo Roma: Galleria Giovanni XXIII ...

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che...

Roma - schianto contro albero : morto 22enne : Incidente mortale per un ragazzo di 22 anni . Una Fiat 500 è stata trovata fuori strada, finita contro un albero, in via Massa di San Giuliano, a Castelverde, Roma. All'interno della vettura, il ...

Roma - albero crolla su auto : Roma, 31 mar. (AdnKronos) - Forti raffiche di vento hanno provocato diverse cadute di rami nel pomeriggio a Roma, creando anche disagi alla circolazione in Centro. In particolare, poco dopo le 16:40, i Vigili del Fuoco della Capitale sono intervenuti prima a Lungotevere Tor di Nona con un mezzo e un

Roma - albero crolla su auto : Forti raffiche di vento hanno provocato diverse cadute di rami nel pomeriggio a Roma, creando anche disagi alla circolazione in Centro. In particolare, poco dopo le 16:40, i Vigili del Fuoco della ...

Roma - albero crolla su auto : Roma, 31 mar. , AdnKronos, - Forti raffiche di vento hanno provocato diverse cadute di rami nel pomeriggio a Roma, creando anche disagi alla circolazione in Centro. In particolare, poco dopo le 16:40, ...

Cade albero - grave donna vicino Roma : ANSA, - Roma, 23 MAR - Un albero alto circa 20 metri è caduto a Guidonia, vicino Roma, ferendo una donna. E' accaduto in via Roma, nei pressi dell'aeroporto. Sul posto i carabinieri di Guidonia e il ...

Vento forte a Roma : cade albero a Guidonia - ferita grave una donna : Un albero alto circa 20 metri, a causa del forte Vento, è crollato a Guidonia, in provincia di Roma: una donna è rimasta gravemente ferita. La 41enne è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Guidonia. L'articolo Vento forte a Roma: cade albero a Guidonia, ferita grave una ...

Roma - albero cade su auto ai Parioli : Un albero è caduto su due auto a Roma. Le vetture, che sono state danneggiate, erano posteggiate in via Ettore Petrolini nel quartiere Parioli vicino al numero civico 32. Sul posto sono intervenuti i ...

Traffico Roma - incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia - code sulla Pontina : Roma, Traffico in tilt: incidente stradale e Grande Raccordo Anulare congestionato. code anche su Salaria, Pontina e Flaminia. Albero crolla sulla Cassia, colonne auto in fila(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Roma - violoncellista si lega ad un albero e suona contro gli abbattimenti : Roma, violoncellista si lega ad un albero e suona contro gli abbattimenti Accanto alla giovane musicista, Leila Shirvani, anche la sorella Sara che l’ha accompagnata con una tastiera Continua a leggere L'articolo Roma, violoncellista si lega ad un albero e suona contro gli abbattimenti proviene da NewsGo.

Roma - violoncellista si lega ad un albero e suona contro gli abbattimenti : A Montesacro, quartiere di Roma, dopo i crolli improvvisi degli alberi l'amministrazione comunale ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza. Potature, ma anche abbattimenti. In alcuni casi gli ...

Maltempo Roma : cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...