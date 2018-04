Roma | 21enne preso a pugni e insultato con frasi omofobe da naziskin

Omofobia a Roma : l'aggressione di un gruppo di naziskin ai danni di un 21enne : Federico era da poco uscito dal salone di parrucchiere presso il quale da pochi giorni aveva iniziato a lavorare. Si stava dirigendo verso la stazione Tiburtina quando 4 loschi figuri, sicuramente naziskin a giudicare dalle teste rasate e dai tatuaggi raffiguranti croci celtiche, lo hanno accerchiato, minacciato con un coltello, aggredito, malmenato e derubato dei pochi euro che aveva in tasca. Omofobia gratuita Ma lo scopo del l'aggressione non ...

