: Stazione Tiburtina di Roma, pestaggio a 21enne gay - Corriere : Stazione Tiburtina di Roma, pestaggio a 21enne gay - Adnkronos : Roma, 21enne gay picchiato dal branco - enrico_farda : RT @radio_zek: 'Adesso ti facciamo vedere quello che facciamo ai froci come te. Voi gay siete feccia'. E dagli insulti ad un vero e proprio… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Preso di mira dal, seguito, minacciato, poi, rapinato e di nuovo minacciato con un coltello, senza che nessuno intervenga in suo aiuto. Il tutto in pieno pomeriggio e in centro città, ...