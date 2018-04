Rolls Royce vende L' Orange a Woodward

Sviluppi positivi per Rolls-Royce Holdings : Ottima performance per Rolls-Royce Holdings , che scambia in rialzo del 2,10%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa ...

Luminary Collection - 55 Rolls-Royce Wraith con le stelle nell’abitacolo : Al Salone dell’auto di New York, Rolls-Royce ha tolto i veli ad una inedita edizione limitata realizzata da Bespoke, il reparto dedito alla personalizzazione delle vetture, per i propri clienti più esigenti. Si tratta della Wraith Luminary Collection, costruita in soli 55 esemplari e caratterizzata dalla presenza di una serie di lavorazioni ispirate al mondo dell’astronomia. La vettura è speciale fin dalla carrozzeria. Gli esterni, ...

Rolls-Royce Cullinan - Accordo con il National Geographic per il lancio : La Rolls-Royce ha stretto un Accordo con National Geographic per diffondere le anticipazioni relative alla nuova Cullinan. La prima Suv nella storia del marchio inglese sarà protagonista del Final Challenge Tour, che dalle Highlands scozzesi toccherà l'Austria, il Middle East e gli Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi.Un tour mondiale con National Geografic. Una troupe di National Geographic, insieme al fotografo Cory ...

Rolls-Royce Cullinan - Sfiorerà i sei metri e supererà i 400 mila euro : "Non credo che una Rolls-Royce possa avere concorrenti dirette, né ne avrà la Cullinan". Una dichiarazione, quella rilasciata a Quattroruote da Peter Schwarzenbauer, membro del cda BMW responsabile per il marchio di lusso inglese, che potrebbe sembrare azzardata, ma che contiene un fondo, consistente, di verità.Più su della Bentayga. Come avevamo anticipato lo scorso gennaio, questa Suv di ultra-lusso non può essere considerata una ...

Ecco la Rolls-Royce più veloce e folle del mondo : Ve la immaginate una Rolls-Royce che scatta da 0 a 200 km/h in 7 secondi? Se avete un po’ di memoria cinematografica, ricorderete di certo “Non c’è due senza quattro”, uno dei film più divertenti di Bud Spencer e Terence Hill, girato a Rio de Janeiro nel 1984. Quando i nostri eroi prendono il posto dei due fratelli Coimbra de la Coronilla (e Azevedo pure…) per proteggerli dai cattivi e scoprono di possedere una Rolls-Royce ...

Allunga il passo Rolls-Royce Holdings : Grande giornata per Rolls-Royce Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,29%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

Rolls-Royce - Si autocelebra con 35 esemplari della Silver Ghost Collection : La Rolls-Royce ha deciso di realizzare una serie speciale che celebra la propria storia. Grazie al reparto Bespoke saranno realizzati 35 esemplari della Silver Ghost Collection, una edizione limitata che sulla base della berlina Ghost model Year 2018 vuole rendere omaggio al record stabilito nel 1907 dalla Silver Ghost, che percorse oltre 14.000 miglia senza sosta (circa 23.000 km) per dimostrare le proprie qualità costruttive. La tinta ...

Rolls-Royce Cullinan - Salotto a scomparsa sulla Suv extralusso : In attesa di presentare la nuova Cullinan, la Rolls-Royce ha svelato uno dei nuovi accessori che contraddistinguerà la lussuosa Suv. Si tratta della Viewing Suite, tramite la quale, premendo un pulsante, dal bagagliaio usciranno due sedie di pelle e un piccolo tavolino da cocktail. "Dal giorno in cui abbiamo concepito la Cullinan ci siamo concentrati sull'offrire un'esperienza autentica e lussuosa ai nostri clienti, attraverso affascinanti ...

Rolls Royce Suv - ecco i sedili che costano come una Golf" : ... un sistema che punta a trasformare il vano di carico del Suv in una specie di palco dal quale assistere a tramonti o spettacoli unici: la foto che la Rolls ha lanciato , qui sopra, mostra bene il ...

Rolls-Royce Cullinan - Nuovi test sulla neve per la Suv : A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del nome Cullinan, la prima Suv della storia Rolls-Royce è stata nuovamente avvistata durante i collaudi sulla neve. Queste nuove foto spia mostrano per la prima volta uno dei dettagli distintivi della nuova Sport Utility: come le Ghost e Phantom, infatti, anche la Cullinan avrà delle portiere posteriori con apertura controvento.Dettagli da Phantom. Le immagini mostrano un prototipo completamente ricoperto ...

Londra : in acquisto Rolls-Royce Holdings : Brillante rialzo per Rolls-Royce Holdings , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Rolls-Royce ...

Rolls-Royce - La nuova Suv si chiamerà Cullinan : La Cullinan adotterà la nuova piattaforma spaceframe di alluminio, già introdotta sulla nuova Phantom e unirà gli stilemi tipici del marchio inglese con le proporzioni di una Sport utility, secondo ...