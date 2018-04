Roberto Fico | I partiti dialoghino per formare un governo

Sergio Mattarella - l'ipotesi dell'incarico a Roberto Fico : così fregherà Luigi Di Maio? : l'ipotesi che tra i due contendenti possa spuntarla un terzo s'era già affacciata prima dell'inconcludente giro di consultazioni al Quirinale. Ma il nome che oggi il quotidiano affaccia come possibile ...

Consultazioni - Roberto Fico va e torna a piedi. "Ci alleniamo" : Sono 850 metri quelli che separano Montecitorio dal Quirinale e Roberto Fico li ha percorsi a piedi per incontrare Sergio Mattarella per le Consultazioni in vista della formazione del nuovo governo. ...

Consultazioni - colloquio tra il presidente Mattarella e Roberto Fico : l’incontro dura circa 20 minuti : È durato poco più di 20 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terminato l’incontro al Quirinale, Fico è rientrato a piedi a Montecitorio. Nessun commento sulle Consultazioni da parte di Fico che si è limitato a rispondere al saluto di alcune scolaresche e a stringere la mano ad alcuni passanti nel corso della sua camminata. “Buon lavoro, buona Pasqua ...

Consultazioni - al via la prima giornata Roberto Fico al Quirinale| : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Riforma pensioni/ Dati Inps - il commento di Roberto Fico (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, il commento di Roberto Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile

'Roberto Fico è uno veramente di sinistra e non andrà con la Lega'. Parola del suo mentore : I 5 punti fondamentali Secondo il mentore di Fico, a questo punto M5s dovrebbe 'mettere sul tavolo cinque punti fondamentali su politica internazionale, economia, lavoro, Europa e ambiente, cercando ...

"Roberto Fico è uno veramente di sinistra e non andrà con la Lega". Parola del suo mentore : Alberto Lucarelli è professore di Diritto Costituzionale a Napoli, estensore con Ugo Mattei del referendum sull'acqua del 2011 e assessore nella fase iniziale della giunta De Magistris. Ma, soprattutto. è il mentore del nuovo presidente della Camera, il grillino Roberto Fico. E' lui che ha ispirato e sostenuto sul piano giuridico l'azione sui beni comuni e sulla democrazia partecipativa. E ...

Luigi Di Maio - il costituzionalista amico di Roberto Fico lo frena : 'Lui premier? Non per forza' : Che il M5s non sia così compatto come i vertici vogliono farci credere non è certo un mistero. Tra i grillini, una fronda si oppone alla linea aperturista imposta da Luigi Di Maio e dalla Casaleggio ...

Roberto Fico - il prof delle Medie : "Un fiore di alunno - amava atletica e pallavolo" : Intervista esclusiva a Carlo Zevino, insegnante di Educazione Fisica che tra i suoi alunni della scuola media 'Della Valle' ha avuto il neo eletto Presidente della Camera Roberto Fico. Il prof ha ...

"Nuove regole contro voltagabbana e indennità". Il piano di Roberto Fico per il Parlamento : I cambi di casacca dei voltagabbana del Parlamento e le indennità sono i primi obiettivi. Roberto Fico concede la sua prima intervista da presidente della Camera al Fatto Quotidiano, raccontando la sua emozione e annunciando il suo piano di contenimento dei costi."Questa nomina mi tocca nel profondo. Mi sono commosso per giorni, leggendo ogni messaggio ricevuto. Mi è arrivato tantissimo affetto dalla gente, in ogni forma. Sento la ...

Camera - l’esordio di Roberto Fico da presidente - tra emozione - errori e suggerimenti : Dopo il discorso d’insediamento nel giorno dell’elezione alla presidenza della Camera, Roberto Fico ha fatto il suo esordio nello scranno più alto di Montecitorio nella seconda seduta della XVIII legislatura, valida per l’elezione di vicepresidenti, segretari d’Aula e questori. Nella sua “prima volta” da terza carica dello Stato, Fico, emozionato, ha mostrato alcune esitazioni, imbattendosi in qualche piccolo ...

Roberto Fico in bus alla camera : scelta etica o propaganda? Video : Il giorno dopo l’elezione è stata lanciata come immagine simbolo del nuovo corso dei palazzi del potere. Roberto Fico, neoletto presidente della #camera dei Deputati, si è presentato in aula scendendo dal bus 85; uno dei più affollati della rete pubblica romana. Il momento, che può ben dirsi storico a suo modo, è stato prontamente immortalato e rilanciato in ogni salsa sulla rete. Il gesto, non è di certo sfuggito ai cronisti de Il Giornale, che ...

Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora : Roberto Fico in autobus - spot anti-casta o autogol social? (27 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roberto Fico va in autobus alla Camera e rinuncia all'indennità. spot anti-casta o autogol social per il Movimento 5 Stelle? il caso (27 marzo 2018)