Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus | il video

(Di lunedì 9 aprile 2018) Non crediate il passaggio dalS7alS9sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi ina.Forse stenterete a crederci, ma proprio ilS7, in un impeto di orgoglio, risponde perfettamente alle sortite offensive delS9, come dimostrato da Xeetechcare nell'ultimo dei suoi speed-(una prova diche, a parità di condizioni, cerca di simulare alcune operazioni tratte dalla quotidianità). Il modello di vecchia guardia ricordiamo possedere 4GB di RAM (2 in meno del rivale) ed essere equipaggiato con il processore Exynos 8890, ...