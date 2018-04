Riforma pensioni 2018 | Quota100 | le correzioni alla Legge Fornero vanno fatte

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Eliminare le ingiustizie scaturite dalle norme dettate dprecedente. È questo uno dei punti-cardine del programma elettorale della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle; una proposta molto discussa negli ultimi tempi visto che l'eventuale eliminazione dellarecherebbe un danno economico all'intero Paese. Come già tanti sanno, infatti, il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini aveva proposto l'abrogazione dellaanche se sono sorte non poche polemiche fino all'arrivo del parere negativo della Banca Centrale Europea. L'ipotesi di pensione anticipata lanciata dal Leader del Carroccio, si basa sull'introduzione del meccanismo di Quota 100, ovvero, al raggiungimento di almeno 60 anni di età anagrafica e 40 anni di contributi effettivamente versati. Per i lavoratori precoci, invece, lo stesso Salvini avrebbe pensato all'introduzione della ...