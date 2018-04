Riforma dei vitalizi | Fico accelera | avviata un' istruttoria

Francia - di nuovo scioperi dei treni contro la Riforma Macron : Quarto giorno di protesta contro la riforma delle ferrovie, in Francia. treni a singhiozzo mentre il testo della riforma approda in Assemblea Nazionale

Riforma pensioni/ Rizzetto interviene sul taglio dei vitalizi ai politici (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Rizzetto interviene sul taglio dei vitalizi ai politici. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 aprile(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:06:00 GMT)

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la Riforma Video : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Riforma pensioni/ I rischi nel taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 4 aprile. I rischi nel taglio dei vitalizi dei politici. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Parigi - è caos contro la Riforma dei treni : sciopero - proteste e scontri in città : Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la Riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Francia - scioperi per la Riforma dei treni. Come in Italia - le Ferrovie dello Stato pesano sul governo : La raffica di scioperi proclamati in questi giorni – da ben sette sindacati – contro la riforma delle Ferrovie francesi solleva più di un motivo di riflessione. La patria della macchina pubblica perfetta (quasi) sente la necessità di fare un maxi-tagliando (la riforma Macron) ad uno dei gangli più significativi – per spesa pubblica ma anche per qualità dei servizi – dell’apparato statale d’oltralpe, la Società nazionale ...

Riforma PENSIONI/ La mozione dei Seniores di Forza Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La mozione dei Seniores di Forza Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Riforma PENSIONI 2018/ La promessa dei Pepp : liberare 2.300 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 19 marzo. La promessa dei Prodotti PENSIONIstici individuali panaeuropei. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni/ I rischi dell'accentramento dei controlli Inps/Inail (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. I rischi dell'accentramento dei controlli Inps/Inail. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 marzo(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Governo vara Riforma carceraria - e provoca la protesta concentrica dei vincitori : Il nuovo ordinamento penitenziario prevede maggiori misure alternative per i detenuti. Per il ministro Orlando non è un provvedimento salva-ladri, ma arrivano critiche durissime da M5s e centrodestra -...