Riesumato Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B342 | le novità aggiunte

(Di lunedì 9 aprile 2018) Emergono interessanti segnalazioni oggi 9 aprile per gli utenti che hanno deciso di acquistare unP9, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata. A partire da questa mattina, infatti, sarà possibile toccare con mano l', ovviamente ottimizzato su Android Nougat e utile per andare incontro ad un pacchetto software che porterà con sé la patch per la sicurezza di marzo. Un passo in avanti apprezzabile rispetto addirittura ai no brand, se pensiamo che non molto tempo fa sulle nostre pagine abbiamo parlato della B405 e della patch di febbraio.Cosa dobbiamo aspettarci da questo pacchetto software? Effettivamente qualche variante in commercio in Italia dello stessoP9ha già riscontrato la presenza via OTA dell'di marzo, consentendo a tutti noi di avere un'idea un pochino più chiara sulla natura del pacchetto software. ...