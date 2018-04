Ricoverata per un tumore al cervello | non rinuncia al suo sogno | Olga si laurea in

Ricoverata per tumore si laurea in ospedale / 50enne discute la tesi nel reparto di Medicina dell'ospedale : Ricoverata per tumore si laurea in ospedale, 50enne discute la tesi nel reparto di Medicina dell'ospedale di Ovada. La donna era stata colpita da emorragia cerebrale a 50 anni.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Napoli - muore a 16 anni per meningite fulminante/ Ultime notizie - Ricoverata anche la sorella : Napoli, muore a 16 anni per meningite fulminante: il fisico di Luigi non ce l'ha fatta, deceduto al Cardarelli. ricoverata anche la sorella: le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Bambina di 4 anni muore per un'otite degenerata : "Non Ricoverata da due ospedali" : Nicole, un Bambina di 4 anni di Gottolengo (Brescia), è morta ieri pomeriggio all’Ospedale Civile di Brescia a causa di un’infezione particolarmente aggressiva e acuta causata dalla degenerazione di un’otite...

In seguito al mancato ricovero, era stata stata portata dai genitori all'ospedale Civile, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi: la bimba è stata portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, ma ieri pomeriggio è morta

“Suo figlio è morto” - la mamma di Cristian crolla e viene Ricoverata per un malore : Lo strazio della mamma del 19enne morto martedì nel Veneziano dopo uno schianto con la sua auto.Continua a leggere

“Chiara Ferragni Ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Un’ex spia russa è stata Ricoverata per sospetto avvelenamento nel Regno Unito : Sergei Skripal è stato trovato privo di sensi a Salisbury, dopo essere entrato in contatto con una sostanza non ancora identificata The post Un’ex spia russa è stata ricoverata per sospetto avvelenamento nel Regno Unito appeared first on Il Post.

La figlia di Bobby Solo : Sono stata Ricoverata per autolesionismo. Mi tagliavo le gambe : Dopo mesi di silenzio e battaglie legali, a Domenica Live è tornata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.La 27enne che da 13 anni non vede suo papà ha voluto comunicare ufficialmente di aver preso una decisione nei confronti di suo padre: "Voglio dire che non voglio andare avanti con la causa. Non voglio niente, Solo far parte della nostra famiglia". Veronica, quindi, ha deciso di chiudere la battaglia legale contro il padre ...

Vanessa Trump Ricoverata : “Ha aperto busta con polvere bianca e si è sentita male” : Vanessa Trump, la moglie del primogenito del presidente, Donald Trump Jr, è stata ricoverata in ospedale dopo aver aperto una lettera sospetta indirizzata al marito e contenente una polvere bianca che l’ha fatta sentire male. Lo riferiscono i media Usa. E’ stata la stessa donna a chiamare il numero di emergenza dopo aver cominciato a tossire e a sentire conati di vomito. Vanessa Trump è stata portata in ospedale per precauzione, insieme ad altre ...