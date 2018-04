Ricerca | il DNA aiuta l’FBI a svelare il mistero di un’antica mummia egizia

Ricerca - le canzoni del Dna : proteine in musica all’Ifom di Milano : Nel nostro Dna si nasconde uno spartito musicale. Anzi 23 mila, tanti quante sono le differenti proteine che abitano in ogni cellula. Paolo Soffientini, Ricercatore di proteomica all’Ifom-Istituto Firc di oncologia molecolare di Milano, doppia professione di scienziato e batterista, da 2 anni è al lavoro per svelarli e farceli ascoltare. Perché “le proteine sono melodia”, spiega il biotecnologo all’AdnKronos Salute. ...

Come i genitori cambiano il Dna dei figli. Una Ricerca : Le cure parentali, in tutti i mammiferi , uomo compreso, , rappresentano quell'insieme di comportamenti messi in atto dai genitori che servono a favorire lo sviluppo della prole e aumentare le ...

Ricerca - Science : le cure materne modificano il Dna dei piccoli : Potere delle cure materne. Un nuovo studio, pubblicato su ‘Science‘, rivela che i cuccioli che ricevono meno cure materne presentano più sequenze genetiche ripetute, chiamate trasposoni, nei neuroni che risiedono nel loro ippocampo. In pratica, le cure materne modificano il Dna dei piccoli in modo molto particolare. La Ricerca è stata condotta sui topi dal team del Salk Institute di La Jolla. Le implicazioni di questo fenomeno sono ...

Ricerca : l’empatia è “rosa” ed è scritta nel Dna : Ci aiuta a creare legami con le persone e influenza il nostro comportamento in circostanze diverse, dal lavoro alle feste di compleanno. E’ l’empatia: una caratteristica che, secondo gli scienziati, è in parte scritta nel nostro Dna. Uno studio su 46.000 persone ha infatti scoperto per la prima volta che i geni hanno un ruolo nel nostro essere empatici. E che le donne sono generalmente più empatiche degli uomini. L’empatia ha ...

Ricerca - svelati 538 geni dell’intelligenza : un test la prevede - ma non basta il Dna : ‘Cervelloni’ si nasce o si diventa? Un nuovo studio aggiunge una tessera al puzzle. Analizzando e confrontando varianti di Dna di oltre 248 mila persone di tutto il mondo – attingendo ai dati raccolti nella biobanca britannica, nell’ambito di quello che viene definito il più ampio lavoro sul legame fra genetica e intelligenza – un team di Ricercatori dell’università scozzese di Edimburgo, dell’ateneo ...

Ricerca : l’inquinamento ha effetti sul DNA - scatena malattie cardiache e respiratorie : Una Ricerca condotta in Canada, dal gruppo dell’Ontario Institute for Cancer Research guidato da Philip Awadalla, ha rilevato che gli inquinanti presenti nell’ambiente possono influire sul DNA, accedendo alcuni geni piuttosto che altri e aprendo la strada a malattie cardiache e respiratorie. Si tratta della prima indagine basata sull’analisi del Dna di oltre mille individui, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature ...

Ricerca : il Sahara era verde e popolato - il DNA racconta l’evoluzione : verde e popolato. Così sarebbe apparso il deserto del Sahara a un antichissimo visitatore oltre 5 mila anni fa, secondo un gruppo di Ricerca internazionale coordinato dall’università Sapienza di Roma. Il team ha utilizzato una tecnica innovativa di sequenziamento del Dna per ricostruire l’evoluzione della specie umana all’interno del continente africano. E i sorprendenti risultati sono pubblicati su ‘Genome ...

"I figli invecchiano il Dna di una donna di 11 anni". La Ricerca su New Scientist : Mettere al mondo un figlio cambia la vita di una donna. Ma non solo: secondo un nuovo studio, cambia anche il suo DNA, invecchiandolo di almeno 11 anni. A dirlo è una ricerca, pubblicata sulla rivista "Human Reproduction" e riportata anche da New Scientist, condotta su 2000 donne americane in età riproduttiva. Stando a quanto osservato, coloro che avevano dato alla luce un bambino presentavano dei marker genetici alterati e un ...

Ricerca : il taglia-incolla del DNA scova virus e batteri : Due test genetici, Detectr e Sherlock, basati sulla tecnica di taglia-incolla del DNA Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), sono in grado di scovare, tra miliardi di lettere del Dna, le sequenze di virus e batteri, consentendo di riconoscere le infezioni: lo hanno rilevato due studi pubblicati su Science. Il test Detectr (Dna endonuclease targeted crispr trans reporter), sviluppato da Doudna all’Istituto ...

Ricerca : nanorobot ottenuti da frammenti di DNA uccidono 4 tipi di tumore : Dei nanorobot ottenuti ripiegando frammenti di Dna hanno viaggiato nell’organismo e ucciso dei tumori, chiudendo i vasi sanguigni che li nutrivano: la Ricerca è stata condotta in Cina, nel Centro nazionale per le nanoscienze, ed è stata pubblicata sulla rivista Nature Biotechnology. Nei test condotti su topi sono state riprodotte le forme umane dei tumori di seno, ovaie, polmoni e pelle. L'articolo Ricerca: nanorobot ottenuti da frammenti ...

Ricerca : grazie alla separasi la replicazione del Dna avviene a velocità controllata : Alcuni Ricercatori dell’Istituto di Ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Irgb–Cnr) hanno individuato una nuova funzione dell’enzima separasi, essenziale nella replicazione del Dna. La precisione di questo processo è essenziale per la sopravvivenza e il funzionamento delle cellule, e per questo è soggetto a numerosi controlli che garantiscono la stabilità del genoma. La scoperta è stata pubblicata sulla ...

Sigarette elettroniche provocano danni al DNA? E’ quanto afferma una nuova Ricerca statunitense : Le Sigarette elettroniche sono arrivate sul mercato ormai da molti anni, e sin dal loro primo debutto sono state pubblicizzate come un’alternativa sicura alle Sigarette tradizionali, e in questi anni la loro popolarità è cresciuta con milioni di persone che hanno deciso di usarle. Nonostante questo le e-cig sono finite al centro di numerose ricerche scientifiche che hanno avuto come principale obiettivo quello di comprendere gli effetti ...