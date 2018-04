Restituzione tasse | anche l' ANCE si schiera

ilcapoluogo

: L'Aquila si mobilita contro la richiesta dell'Unione Europea di restituzione delle tasse sospese dopo il terremoto… - TgrAbruzzo : L'Aquila si mobilita contro la richiesta dell'Unione Europea di restituzione delle tasse sospese dopo il terremoto… - RobertaGaleotti : Restituzione #tasse, anche ANCE #LAquila si schiera e aderisce con forza alla manifestazione - IlCapoluogo : Restituzione #tasse, anche ANCE #LAquila si schiera e aderisce con forza alla manifestazione… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Non può essere considerato un privilegio aver usufruito, insieme ad altri territori, di compensazioni per un'economia colpita da una catastrofe. Se c'è bisogno di lottare per far passare un concetto ...