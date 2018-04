Rendez-Vous 2018 L' atelier Incontro con Laurent Cantet

sentieriselvaggi

: Incontri, film e masterclass in molte città italiane. Via al Festival del Nuovo Cinema Francese #RendezVous inaugur… - WeCinema : Incontri, film e masterclass in molte città italiane. Via al Festival del Nuovo Cinema Francese #RendezVous inaugur… - fainformazione : Rendez Vous, l'importanza della sinergia tra istituzioni pubbliche e settori privati d'oltralpe e italiani per il - sentieriselvagg : Si è svolto oggi, a Roma, l'incontro tra la stampa e il noto regista e sceneggiatore francese Arnaud Desplechin che… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Tre/quattro anni fa, dopo il Bataclan, ho sentito il bisogno di dare la parola ai giovani per capire come si rapportavano con questo mondo difficile e violento. E quindi mi è ritornato in mente il ...