Regno Unito | accelerano i prezzi delle case

Macché parità di sessi : nel Regno Unito 8 aziende su 10 pagano le donne meno degli uomini : Altro che parità dei sessi: in Gran Bretagna circa otto aziende su dieci pagano gli uomini più delle donne. A confermare questa disparità sul posto di lavoro sono i dati ufficiali pubblicati dal...

Wilder 'chiama' Joshua : 'Sono pronto a volare nel Regno Unito per affrontarti' Video : Siamo certi che il nuovo 'combattimento del secolo' [Video] si fara', ma abbiamo dubbi che possa essere nell'immediato futuro. Probabile che Anthony Joshua e Deontay Wilder salgano sullo stesso ring entro la fine del 2018, magari a novembre o dicembre. Per quanto riguarda la sede, invero pochi dubbi: il pluricampione britannico non si muovera' dal Regno Unito ed alla fine, stando alle ultime dichiarazioni, Wilder è favorevole alla trasferta: per ...

Regno Unito - caso Skripal : nessuna prova che l’agente nervino provenga dalla Russia : Il direttore del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un’intervista che al momento «non è stata verificata la provenienza precisa» dell’agente nervino di «tipo Novichok» che il 4 marzo ha gravemente intossicato l’ex spia russa Serghei Skripa. Aitkenhead ha peraltro respinto di nuovo i sospetti di Mosca...

Regno Unito - principe Filippo ricoverato/ Londra - il consorte della Regina Elisabetta verrà operato all’anca : Londra, principe consorte Fiippo ricoverato in Regno Unito: il marito della Regina Elisabetta II sarà operato all'anca domani. Ansia per sue condizioni di salute, le ipotesi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Far Cry 5 è il più venduto del franchise - in testa nella classifica di vendite del Regno Unito : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

Leonardo : contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito : In base agli accordi con il Ministero della Difesa britannico e con Boeing, Leonardo integrerà sensori e contromisure per garantire a questi elicotteri il livello di protezione più elevato al mondo. ...

Regno Unito - ambasciata russa commenta raccomandazioni a boicottare lo SPIEF - : "Se il sabotaggio dell'economia britannica è uno degli interessi più importanti della Gran Bretagna, noi non facciamo commenti. Abbiamo un'opinione diversa", ha scritto l'ambasciata su Twitter. Il Forum economico ...

Console in crescita nel Regno Unito : 5 - 1 milioni le PS4 - 3 - 9 milioni le Xbox One : Come se la stanno cavando Xbox One e PS4 nel Regno Unito e soprattutto, le loro performance come si rapportano alla scorsa generazione di Console? Possiamo avere una risposta a queste domande consultando un'utile infografica pubblicata dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che riporta i dati di vendita aggiornati del Regno Unito delle due piattaforme e li mette in relazione con quelli di Xbox 360 e PS3.L'infografica, apparsa sul profilo ...

La nuova tappa della Call of Duty World League porta la competizione nel Regno Unito : Activision da il via oggi alla nuova tappa della Call of Duty World League presentata da PlayStation 4, la competizione che arriva finalmente a Birmingham, nel Regno Unito, e che vedrà la bellezza di 140 squadre darsi battaglia per contendersi parte del montepremi di questa stagione, che prevede un premio complessivo di 4,2 milioni di dollari.Le squadre si affronteranno nell'ambito dell'Insomnia62 Gaming Festival per tutto il weekend a partire ...

Ex spia Russa - Mosca convoca gli ambasciatori di Germania - Italia - Francia e Regno Unito : Il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato gli ambasciatori di Germania, Francia, Regno Unito e Italia. A scriverlo è l’agenzia Ria, mentre Sputnik racconta che un giornalista sul posto aveva visto al ministero l’ambasciatrice francese, Sylvie Bermann, quello tedesco, Ruediger von Fritsch, e un delegato dell’Italiano Pasquale Terracciano. “Il ministero degli Esteri ha convocato alcuni responsabili delle missioni ...

BREXIT - TRA UN ANNO L’USCITA DEL Regno Unito DALL’UNIONE EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Brexit - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

Regno Unito - deficit partite correnti diminuisce nel 4° trimestre : Si restringe a 18,4 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna, nel 4° trimestre del 2017, rispetto al disavanzo rivisto di 19,2 mld , dato rivisto da 22,8 mld, del 3° ...

Regno Unito - nessuna sorpresa dal PIL finale : Teleborsa, - L'economia britannica si conferma in espansione nel 4° trimestre del 2017 . Secondo i dati definitivi diffusi dall'ufficio statistico ONS, su trimestre il PIL è stato confermato in crescita dello 0,4% , ...