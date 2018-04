Regione tende la mano agli agricoltori di CIA Campania

La rete anti-violenza si estende ai minori : il “modello Genova” replicato in tutta la Regione : Il “modello Genova” verrà replicato in tutta la regione. oggi a palazzo ducale la firma del protocollo L’allarme scatterà dopo una serie di accessi “sospetti” in ospedale: oltre alle donne, coprirà anche i disabili