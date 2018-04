Reggio Calabria | fermati 4 imprenditori affiliati alla ' ndrangheta

Serie C - Il Lecce espugna Reggio Calabria e allunga sul Trapani : Reggio Calabria - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Dopo i giorni in ritiro si torna in campo : il Lecce a Reggio Calabria per ritrovare se stesso. Le probabili formazioni e diretta su ... : diretta non solo streaming, ma anche TV su TeleDue , gruppo Norba, , canale 11 del d.g.t. . Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58 Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58