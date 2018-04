romadailynews

: Sul referendum #Atac deve aprirsi un dibattito vero in città,per questo abbiamo chiesto al Comune di regolamentare… - riccardomagi : Sul referendum #Atac deve aprirsi un dibattito vero in città,per questo abbiamo chiesto al Comune di regolamentare… - ademofonti : RT @MPenikas: Atac, Raggi: “Deve essere pubblica e comunale”. “Referendum? Si faccia ma questa è la nostra linea” - romadailynews : Referendum Atac. “Mejo de no”: Vera carne da macello è il Concordato: ROMA – “Dopo aver… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) ROMA – “Dopo aver fissato la data delall’interno del ponte del 2 Giugno e aver evitato il confronto sul, stupiscono le dichiarazioni della Sindaca Raggi sulla sua volontà di mantenere pubblicaed il suo servizio, visto che le azioni portate avanti fino ad ora hanno condotto l’azienda ad unpreventivo, per cui con una spesa di 12 milioni non sono ancora riusciti a costruire un piano di rientro credibile. Siamo allibiti poi dalla sicurezza con la quale si cerca di far credere che la direzione susia chiara: non c’è mai stato un momento così confuso come in questi ultimi tempi, visto anche che mentre la Raggi parla tanto di pubblico nel frattempo, come riportano le indiscrezioni degli ultimi mesi, ha già predisposto l’allargamento della quota del trasporto pubblico già attualmente affidata al privato.” Dichiara il Comitato Mejo ...