Record storico per l' export di vino italiano in Francia

Vino - +29% di esportazioni dall’Italia alla Cina : è Record storico : Le esportazioni di Vino italiano Cina hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro grazie all’aumento del 29% del 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione della presentazione della edizione 2018 del Vinitaly che ha evidenziato lo spostamento ad est della mappa dei consumi di Vino. L’Italia tuttavia – sottolinea la Coldiretti – resta al quinto nella lista dei principali ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Aljona Savchenko e Bruno Massot da Record sul tetto del mondo. Storico quinto posto per Della Monica-Guarise : Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha concluso la seconda giornata dei Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nel prestigioso Mediolanum Forum a Milano. Dopo aver conquistato il titolo Olimpico, Aljona Savchenko e Bruno Massot hanno vinto anche quello iridato grazie ad una performance strabiliante pattinata sul velluto, commuovendosi e commuovendo il ...

Caldo eccezionale a Bari : raggiunti i +25°C - a rischio lo storico Record del Marzo 1977 [DATI - FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Alimenti : Record storico export lombardo a 7 mld euro (2) : (AdnKronos) - Nonostante l’embargo ancora in vigore, aumentano le esportazioni verso la Russia: 96 milioni di euro nel 2017 (+43%). In europa segno positivo anche per i prodotti alimentari lombardi in Francia con 881 milioni di euro (+7%), Germania con 700 milioni di euro (+5%) e Gran Bretagna con 5

Alimenti : Record storico export lombardo a 7 mld euro : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - E’ record storico per l’export agroalimentare lombardo nel mondo, che nel 2017 tocca i 7 miliardi di euro, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale sui dati Istat relativi al commercio estero nel 2017.

ENI raggiunge Record storico di produzione in Egitto : Teleborsa, - AGIBA, la joint venture operativa tra la consociata di ENI IEOC e la società statale Egyptian General Petroleum Corporation , EGPC, , ha raggiunto una produzione di olio cumulativa di 500 ...

Bankitalia - cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. Record storico per la povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

Lega fa Record storico : "Matteo Salvini ha vinto la sfida" : Matteo Salvini ha vinto la sfida: far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale . Momento storico dunque per la Lega: 'E' una grande soddisfazione per la Lega e per Salvini: ...

Morto storico Recordman miglio Bannister : ANSA-AP, - LONDRA, 4 MAR - Lutto nel mondo dell'atletica. E' Morto a Oxford, all'età di 88 anni, Roger Bannister, il primo uomo al mondo a scendere sotto la barriera dei 4 minuti nel miglio. Lo ha reso noto la famiglia dell'ex campione, che dopo essersi ritirato dall'attività agonistica si era dato alla professione medica. Il 6 ...

Treasury : bond a tre e sei mesi collocati a tassi Record dal 2008 - massimo storico anche per due anni : Nella giornata di ieri, il Tesoro americano ha collocato titoli di Stato per un ammontare complessivo di $179 miliardi.

Federer senza età : battuto un Record storico : Grazie al 4-6, 6-1, 6-1 rifilato all'olandese Hasse, numero 42 del mondo, nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, Federer è infatti tornato ad essere il numero 1 della classifica Atp diventando ...

Made in Italy - Record storico export cibo con oltre 41 miliardi : Teleborsa, - E' record storico per il Made in Italy agroalimentare all'estero con le esportazioni che hanno raggiunto i 41,03 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un incremento del 7% rispetto all'...

