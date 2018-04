Real Madrid-Juventus | ecco perchè la squadra di Allegri sogna il colpaccio

calcioweb.eu

: UFFICIALE #RMJuve anche il ritorno al Bernabeu in chiaro, questa volta su Canale 5 ? - forumJuventus : UFFICIALE #RMJuve anche il ritorno al Bernabeu in chiaro, questa volta su Canale 5 ? - footmercato : Cristiano Ronaldo donne l'avantage au Real Madrid, 1-0 ! #RMAATM - forumJuventus : #RealJuve: Allegri dovrebbe schierare il 4-3-3 ma occhio alla tentazione 4-2-4.?#rvs -

(Di lunedì 9 aprile 2018), si avvicina il ritorno della gara di Champions League valida per i quarti di finale, i bianconeri sono reduci dal successo in trasferta contro il Benevento ed almeno sulla carta hanno zero chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Di fronte infatti unafortissima che però deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, squalificato Sergio Ramos, infortunati Nacho e Vallejo, l’unico difensore disponibile è Varane e che non rappresenta una sicurezza. Per questo motivo Zidane è obbligato ad arretrare in difesa Casemiro, situazione che preoccupa e non poco i Blancos, purtropponon può contare sulla presenza di Dybala, espulso nella gara di andata. Lasi aggrappa a tutto, anche sulle assenze delper credere all’impresa. LEGGI ANCHE –> Benevento-, caos in tribuna: Nedved perde la testa ...