Rasoio di Occam | spiegazione semplice

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ildinon ferisce, anzi, ci può semplificare la vita liberandoci da inutili ragionamenti in cui spesso ci possiamo trovare incastrati volendo vagliare tutte le possibili ipotesi per timore di sbagliare. E’ utile sia nel mondo del lavoro, che nella gestione dei rapporti familiari e sociali. Ildici suggerisce di “eliminare con tagli di lama” tutte le strade più complicate e imboccare quella più immediata e plausibile. Per approssimazioni successive, eliminiamo tutte le varianti complicate, a volte perverse, che il nostro cervello può inventare in momenti di panico o perfezionismo, e scegliamo la via più logica che, molto spesso, è anche quella più efficace e realista. (altro…)diIdee Green.