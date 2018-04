Rasoio di Occam : spiegazione semplice : Il Rasoio di Occam non ferisce, anzi, ci può semplificare la vita liberandoci da inutili ragionamenti in cui spesso ci possiamo trovare incastrati volendo vagliare tutte le possibili ipotesi per timore di sbagliare. E’ utile sia nel mondo del lavoro, che nella gestione dei rapporti familiari e sociali. Il Rasoio di Occam ci suggerisce di “eliminare con tagli di lama” tutte le strade più complicate e imboccare quella più immediata e plausibile. ...