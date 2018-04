vicenzapiu

Ramzi Nasir, medico pediatra statunitense, parlerà a Vicenza il 12 aprile a 60 docenti di disabilità dell'apprendimento.

(Di lunedì 9 aprile 2018) Recentemente è stato anche impegnato con vari enti non governativi , tra cui Medici senza frontiere, occupandosi di insegnamento e formazione per la cura dei bambini con disabilità in aree del mondo ...