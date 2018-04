Rally per Northern Trust

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier gestisce e conquista la terza vittoria stagionale. Seconda piazza per Tanak : Le ultime due speciali domenicali del Rally di Corsica, quarta prova del Mondiale 2018, non cambiano la storia di una gara che già nelle precedenti ore era ormai scritta. Sebastien Ogier, campione del mondo in carica, si aggiudica anche questo round iridato a bordo della Ford Fiesta del Team M-Sport gestendo saggiamente il vantaggio accumulato nel corso delle precedenti stage e chiudendo da vero mattatore davanti alla Toyota dell’estone ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il secondo posto. Show di Sebastien Loeb! : Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori. Ma se la vittoria è ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di casa - inseguono a distanza Neuville e Meeke : Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la prima giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è ...

Rally di Corsica 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (Wrc - oggi 6 aprile) : diretta Rally di Corsica 2018: info tv e Streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:47:00 GMT)

HP Sport a lavoro per una nuova edizione del Rally della Ciociaria : ... ma sicuri della comprensione e Sportività, sono loro grati, perché l'evento Sportivo si prefigge di dare lustro e economia all'intero territorio. In particolare si legge: "Un segno di gratitudine da ...

Rally per Allegion : Effervescente Allegion , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,06%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Rally per Porsche : Effervescente il colosso tedesco delle auto sportive , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,61%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Borse - per gli operatori sei mesi ad alta volatilità. Stop al Rally dell'euro : ...sono entrati in un territorio nuovo caratterizzato da un livello molto più elevato di volatilità e in cui si profilano - pur in un contesto economico ancora decisamente favorevole per l'economia dell'...

Rally Look rinnovato per la 102arga Florio : ... fino agli arrivi con il territorio di Palermo e delle Madonie sempre più' protagonista in una edizione che guarda al futuro nel segno della tradizione della gara piu' antica del mondo-" L'edizione ...

4° Rally Colline Metallifere : ultima settimana di iscrizioni aperte : ...32 www.maremmacorse.com Nella foto: il maremmano Leopoldo Maestrini, in azione lo scorso anno , foto maremmaRally, Dettagli Categoria: SPORT Pubblicato: 27 Marzo 2018 Visite: 1 Avanti

Rally per Sotheby's : Effervescente la casa d'aste del Regno Unito , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,42%. L'andamento di Sotheby's nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Zephyro si aggiudica gara Consip per settore Sanità - titolo in Rally : Zephyro annuncia l'aggiudicazione definitiva della gara Consip per il MIES2 , Manutenzione Integrata Energia Sanità, . Il bando prevede l'affidamento nella forma di contratto di convenzione per l'...

Rally Il Ciocco - l'ottava perla di Andreucci e Andreussi / FOTO : Castelnuovo Garfagana , Lucca, , 24 marzo 2018 - Il dieci volte campione italiano Rally Paolo Andreucci , con Anna Andreussi e la Peugeot 208 T16 R5 del team Racing Lions, gommata Pirelli, iniziano ...

Rally per Safilo : Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano con un aumento del 2,69%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...