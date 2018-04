Raid israeliani su base aerea in Siria | 14 soldati uccisi | anche iraniani 

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari Siriane, anche se non ancora in forma ufficiale, hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera e Damasco sostiene di averne abbattu...

Gaza - Raid aerei israeliani contro Hamas : 8.10 L'aviazione israeliana ha colpito nella notte una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce dell'esercito di Israele. L'operazione è avvenuta ore dopo la deflagrazione di un ordigno posto vicino la barriera, che non ha coinvolto soldati e non avrebbe causato vittime. Israele, infatti, considera Hamas "responsabile per tutto quello che avviene nella e dalla Striscia", ha ...

Raid israeliani sulla striscia di Gaza : 21.22 L'aviazione israeliana ha lanciato attacchi simultanei contro alcuni obiettivi della striscia. Secondo i media palestinesi, gli aerei hanno colpito Khan Yunes, a est di Gaza City e nel nord della striscia. I Raid sono scattati dopo l'esplosione di un ordigno lungo la linea di demarcazione, in cui sono rimasti feriti quattro soldati israeliani.

Nuovi Raid aerei israeliani in Siria dopo l'abbattimento di un F-16. Distrutto un drone iraniano : Il drone, entrato in Israele, è stato intercettato e colpito. Bombardati per ritorsione obiettivi iraniani in Siria. La contraerea Siriana ha quindi abbattuto un caccia israeliano. Netanyahu: "L'Iran ha violato la nostra sovranità. Continueremo a difenderci"