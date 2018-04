Ragusa | suicidio agricoltore | oggi lutto cittadino a Vittoria

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Palermo, 9 apr. (AdnKronos) –) dopo ildel giovane, Giovanni Viola di 31 anni, disperato per la crisi che ha colpito la sua azienda agricola e per i debiti accumulati.il mercato ortofrutticolo sarà chiuso, così come i negozi.si ferma per tutta la giornata. Il ragazzo sabato pomeriggio si era allontanato da casa dicendo al padre che andava a lavare la sua auto, invece era andato in campagna dove si è impiccato.