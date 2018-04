Ragusa : suicidio agricoltore - oggi lutto cittadino a Vittoria : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – lutto cittadino oggi a Vittoria (Ragusa) dopo il suicidio del giovane agricoltore, Giovanni Viola di 31 anni, disperato per la crisi che ha colpito la sua azienda agricola e per i debiti accumulati. oggi il mercato ortofrutticolo sarà chiuso, così come i negozi. Vittoria si ferma per tutta la giornata. Il ragazzo sabato pomeriggio si era allontanato da casa dicendo al padre che andava a lavare la sua auto, ...