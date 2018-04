Raggi | Atac deve essere pubblica e comunale

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma – Virginia, sindaca di Roma, ha rilasaciato alcune dichiarazioni. E' avvenuto a margine di una conferenza stampa per presentate le novità tecnologiche di. "Il referendum? Noi ci siamo proposti alle elezioni del 2016 con l'idea di far rimanere. Entrambe le parole sono importanti.gestita dal pubblico locale, ovvero il Comune, e non da un pubblico di rango più elevato. Questo vale anche per Fs. Cautela, ognuno si guardi in casa e ognuno faccia ordine in casa sua. Ricordo che durante la nevicata,ha risposto benissimo mentre i problemi ci sono stati sulla rete nazionale. Inoltre noi oggi non possiamo chiudere l'anello ferroviario perché qualcuno si e' scordato di verificare bene le carte".