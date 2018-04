Rachida – Un’apostata in Italia di Souad Sbai | la conversione che porta alla morte

oubliettemagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Esattamente così mi sentivo, vale a dire sola, vuota e impotente davantirealtà irreparabile di un fatto compiuto, e il fatto in questione si poteva riassumere così: una donna marocchina, madre di due bambine, massacrata dal marito a colpi di martello, giaceva abbandonata in un gelido obitorio. Vi giaceva ormai da otto giorni, come …