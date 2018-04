Quei presunti attacchi boomerang per l' Occidente

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Le immagini dell'ennesimo, ma presunto attacco chimico attribuito al regime siriano che avrebbe colpito, sabato notte, la roccaforte ribelle di Douma sono, come sempre, strazianti. Il problema è se siano anche vere. Negli ultimi 15 anni le armi chimiche, vero incubo dell'umanità, sono servite anche a demonizzare dittatori e nemici scomodi. Ma quest'uso improprio si è rivelato, dai tempi di George W. Bush fino a quelli di Theresa May, un pericolosocapace di minare la credibilità di governi e capi di Stato.Lo sa bene l'ex segretario di Stato Colin Powell che nel febbraio 2013 si presentò al Consiglio di Sicurezza dell'Onu agitando una fialetta bianca spacciata per campione dei veleni di Saddam Hussein. Il colpo di teatro giustificò l'invasione dell'Iraq, ma il mancato ritrovamento dei depositi chimici contribuì poi a demolire la credibilità della grande potenza americana. In ...