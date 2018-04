Quanto conviene una casa a basso impatto ambientale? Ecco i consigli utili

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Laperfetta? Senza dubbio è quella ecologica ed energeticamente efficiente. Ma da dove si comincia, per rendere la propria abitazione intelligente? Quali sono le reali potenzialità della riqualificazione energetica di un edificio? E su quali interventi vale la pena investire, per il bene non solo dell’ambiente ma anche del portafogli? Il Bonus2018: conosciamo tutti i vantaggi? Per tutti coloro che progettano di ristrutturare, le risposte sono a Klimahouse Toscana, edizione itinerante di Klimahouse che dal 13 al 15 aprile torna a Firenze per proporre tutto il meglio dell’edilizia che rispetta l’ambiente. Ormai consolidato punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore edilizio, la manifestazione si rivolge anche a famiglie e privati, offrendo loro la possibilità di ricevere gratuitamente una consulenza qualificata su uno scenario in costante evoluzione ...