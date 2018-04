Quali sono i siti dove si può vedere la Formula 1 in diretta streaming?

Capello : 'Il campionato italiano? C'è poca Qualità - non ci sono maestri' : Copiare bene è fondamentale' ha detto il tecnico a 'Radio anch'io sport'. Capello ha poi assicurato di non avere un futuro da Ct della nazionale italiana: 'Ho già fatto le mie esperienze in ...

Mom rinnovata da CBS raggiunge The Big Bang Theory e Young Sheldon : Quali serie sono ancora a rischio? : Mom rinnovata da CBS per una sesta stagione completando il quadro delle grandi comedy della rete che vedeva The Big Bang Theory e il suo spin off, Young Sheldon, già tre le promosse di questa stagione. 11 milioni di spettatori in media per gli episodi di Mom che conferma la sua leadership al femminile e permettendo a Chuck Lorre che ottiene il rinnovo con tutti e tre i suoi show in casa CBS. La sesta stagione di Mom si unisce alla veterana ...

“SQualificata!”. Isola dei Famosi : colpo di scena. La naufraga l’ha combinata troppo grossa e le accuse nei suoi riguardi sono pesantissime. Il pubblico è insorto e sul web si grida allo scandalo : “Se ne deve andare!” : Si mettono male le cose all’Isola dei Famosi. Parole dette (forse), ma negate (sicuramente). Fatto sta che il dubbio resta e ora per una delle naufraghe più amate si abbatte lo spettro della squalifica. A rischiare grosso in queste ore è proprio la più amata: Alessia Mancini che è a un soffio dalla vittoria. L’indiscrezione ha cominciato a viaggiare in queste ore alla velocità di una tsunami. Nessuno si aspettava un colpo di scena di ...

Taekwondo - Gabriele Caulo e Sofia Zampetti fenomenali ad Hammamet! Sono tre gli azzurri Qualificati per gli Youth Olympic Games di Buenos Aires : L‘Italia si presenterà agli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires con ben tre atleti nel Taekwondo. Gabriele Caulo e Sofia Zampetti hanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici Giovanili, disputando uno straordinario torneo di qualificazione ad Hammamet, in Tunisia, e unendosi ad Assunta Cennamo, che ieri aveva già ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione che avrò luogo in Argentina nel prossimo mese di ottobre. Il ...

Quali sono gli smartphone più longevi? Ecco la particolare Classifica : In principio fu l’HTC HD2 lo smartphone immortale ed ora hanno raccolto l’eredita il Galaxy S3 ed il Galaxy Note 2 tra gli smartphone più longevi. Ecco la Classifica smartphone vecchi ancora aggiornati. Ecco la Classifica degli “immortali” LineageOS ha un sistema di statistiche aggiornato quotidianamente che mostra quante installazioni sono state fatte sui vari […]

Governo - Richetti (Pd) : “L’appello di Di Maio? Da lui soltanto titoli - se mi dite Quali sono le proposte vi pago il caffè” : “L’appello al Pd di Luigi Di Maio? Da lui soltanto titoli, non ha proposte”. Così Matteo Richetti, portavoce Pd, a margine dell’iniziativa “Harambee” all’Acquario Romano. “Premesso che il termine ‘guerra’ in politica non si usa, gli accordi si fanno sulle proposte. Se qualcuno è in grado di dire tre proposte che vuole realizzare, vi pago il caffè a tutti. Anticorruzione, lotta alla ...

Supercomputer : definizione - utilizzo - prezzo - Quali sono i più potenti : La definizione di Supercomputer che si può leggere sul dizionario riporta che si tratta di “un computer mainframe particolarmente potente“. La potenza del Supercomputer è definita dal numero di operazioni che il sistema può elaborare al secondo. Si tratta di una definizione che lascia molto spazio a modifiche, quelle necessarie all’evoluzione tecnologica. La tecnologia informatica avanza velocemente, per avere un’idea di ...

“SQualificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

Ospedali a misura di donna nel Lazio: ecco quali sono le strutture che hanno ottenuto i bollini rosa

Azioni del lusso : ecco Quali sono andate meglio. Cosa conviene comprare nel 2018? : In tempi più recenti la ripresa dell'economia globale, ha riportato il comparto lusso sotto ai riflettori e ha riaperto la porta sulle previsioni per il futuro. Oggi il settore lusso ha ritrovato ...

Roma si Qualifica se.../ Barcellona - Champions : De Rossi infila Alisson - ma i giallorossi sono vivi! : Champions League, la Roma si qualifica se... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:16:00 GMT)

Parlamentari e manager. Quali sono gli incarichi aziendali di deputati e senatori : deputati e senatori con incarichi aziendali multipli, aziende rappresentate in Parlamento quasi come partiti politici: è il quadro che emerge da una ricerca di Openpolis, in cui si dimostra che il fenomeno riguarda tutte le principali formazioni politiche, anche se con gradazioni diverse. Il primato è del centrodestra Tra i casi più evidenti Guido Della Frera, neo deputato di Forza Italia, che sarà il ...

Batteri multiresistenti Quali sono e come si definiscono : I Batteri multiresistenti sono Batteri molto forti, contro cui gli antibiotici attualmente in uso sono in efficaci o comunque non sufficientemente efficaci. Per le infezioni causate da questi Batteri si sta diffondendo una vera e propria emergenza, perché non ci sono terapie che permettono la cura. come mai? La causa è l’uso improprio degli antibiotici già esistenti: ne abbiamo presi troppi anche quando non necessari. ...