“Pugni in faccia” Domenica Live | Lorenzo Crespi choc Quel che succede prima dell’inizio

: Esce ‘Pugni in faccia a colazione’, le storie di adolescenza estrema di Daniela Paoloemilio. A Perano la presentazi… - Cityrumors_it : Esce ‘Pugni in faccia a colazione’, le storie di adolescenza estrema di Daniela Paoloemilio. A Perano la presentazi… - chietitoday : Daniela Paoloemilio presenta il suo romanzo “Pugni in faccia a colazione” a Perano - ALESSIOPOSITIVO : Daniela Paoloemilio presenta il suo romanzo “Pugni in faccia a colazione” a Perano -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sconcerto ache è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attoreè stato ospite del salottole di Barbara D’Urso (la puntata èla di8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano., per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su Twitter – Joanthan Kashanian. Poi, forse rendendosi conto di essere stato esagerato, ha cancellato tutto. Ma ormai la frittata era fatta., infatti, sarebbe stato incastrato da un utente, che è riuscito a fare lo screen di tutte le dichiarazioni scritte contro il naufraga. “Il mio amico Franco è stato un grande signore: io non avrei saputo fare di meglio. Credo che avrei presola sguattera acida edi uscire lo avrei reso ...