Prova il Suv in spiaggia e rischia ​di annegare con moglie e figli

Prova il suv in spiaggia - rischia di annegare con moglie e figli - : Un 30enne si è lanciato in manovre spericolate in spiaggia sul litorale di Pinetamare, a Castel Volturno. La sabbia ha ceduto e il mezzo si è piegato fino a rischiare l'affondamento. A bordo del suv ...

Castel Volturno - Prova il suv in spiaggia e l'auto finisce in mare : rischia di annegare con moglie e bimbo : Poteva finire in tragedia quando avvenuto ieri sera a Castel Volturno, dove un 30enne alla guida del suo Suv, con moglie e due figli di pochi mesi a bordo, ha dato vita a spericolate evoluzioni sulla ...