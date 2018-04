Progetto Cinema chiude la rassegna 2018 con la prima di The

Intervista di Massimiliano Campisi agli editor di Zerkalo Spettacolo : un Progetto web di cinema - tv e teatro : “L’immagine artistica è uno strumento sui generis per cogliere l’assoluto. Per mezzo dell’immagine si mantiene la percezione dell’infinito.” ? Andrej Tarkovskij Roberto Puntato ed Alberto Leali sono gli ideatori e proprietari di Zerkalo Spettacolo, un magazine che sta riscuotendo molto successo nel mondo del cinema. Si è deciso di Intervistarli per conoscere meglio la […]

Intervista di Massimiliano Campisi agli editor di Zerkalo Spettacolo : un Progetto web di cinema - tv e teatro : “L’immagine artistica è uno strumento sui generis per cogliere l’assoluto. Per mezzo dell’immagine si mantiene la percezione dell’infinito.” ? Andrej Tarkovskij Roberto Puntato ed Alberto Leali sono gli ideatori e proprietari di Zerkalo Spettacolo, un magazine che sta riscuotendo molto successo nel mondo del cinema. Si è deciso di Intervistarli per conoscere meglio la […]

Intervista di Massimiliano Campisi agli editor di Zerkalo Spettacolo : un Progetto web di cinema - tv e teatro : “L’immagine artistica è uno strumento sui generis per cogliere l’assoluto. Per mezzo dell’immagine si mantiene la percezione dell’infinito.” ? Andrej Tarkovskij Roberto Puntato ed Alberto Leali sono gli ideatori e proprietari di Zerkalo Spettacolo, un magazine che sta riscuotendo molto successo nel mondo del cinema. Si è deciso di Intervistarli per conoscere meglio la […]

Álvaro Morte de La casa de papel dal successo della serie al cinema - nuovo Progetto per 'Il Professore' : L'attore sta ancora assaporando il successo mondiale della serie tv che col passaggio dalla messa in onda su Antena3 in Spagna alla distribuzione in streaming sulla piattaforma Netflix ha raggiunto ...